Le joueur étoile des Lakers de Los Angeles LeBron James a été suspendu un match alors que le joueur des Pistons de Detroit Isaiah Stewart a écopé deux matchs de suspension pour leur rôle dans un incident qui s’est déroulé dimanche soir.

Tim Reynolds La Presse Canadienne

La NBA a annoncé les suspensions lundi et elles entreront en vigueur mardi. James n’affrontera pas les Knicks de New York au Madison Square Garden. Stewart ratera quant à lui le duel contre le Heat de Miami et celui contre les Bucks de Milwaukee, mercredi.

James devra abandonner 284 000 $ US en salaire alors que Stewart perdra une somme de 45 000 $. Il s’agissait de la première suspension de James en 19 ans dans la NBA.

Les Lakers et les Pistons s’affronteront à nouveau dimanche, à Los Angeles.

La NBA a indiqué que Stewart a été sanctionné pour « avoir intensifié une altercation sur le terrain en poursuivant de manière répétée, agressive et antisportive ». Dans le cas de James, il a été suspendu « pour avoir asséné un violent coup au visage de Stewart et pour avoir initié l’altercation ».

L’incident est survenu au troisième quart, alors que James et Stewart se battaient pour la position lors d’un lancer franc. Leurs bras se sont emmêlés et James a donné un coup de coude au visage de Stewart, qui s’est mis à saigner de l’arcade sourcilière.

PHOTO RAJ MEHTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Isaiah Stewart, au centre

Pendant un moment, les choses se sont calmées. Stewart a été éloigné de l’endroit où il y a eu le contact par ses coéquipiers et entraîneurs, mais il a ensuite couru en direction de James. Plusieurs personnes ont tenté de bloquer son chemin pour s’assurer que l’altercation ne s’envenime pas encore plus.

Stewart a reçu deux fautes techniques tandis que James a reçu une faute flagrante. Les deux joueurs ont été expulsés de la rencontre.