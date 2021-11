(Boston) Jayson Tatum a amassé 22 points, 12 rebonds et sept aides pour guider les Celtics de Boston vers une victoire de 104-88 contre les Raptors de Toronto mercredi soir au TD Garden.

Ken Powtak Associated Press

Robert Williams III a ajouté 16 points et 13 rebonds, dont huit en territoire offensif, un sommet personnel en carrière. Dennis Schroeder, Josh Richardson et Marcus Smart ont aussi fait leur part avec 20, 15 et 13 points respectivement.

Scottie Barnes a été le meilleur des Raptors (6-6) avec 21 points.