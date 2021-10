Scottie Barnes (4) et Myles Turner (33)

(Indianapolis) Scottie Barnes a inscrit 21 points et les Raptors de Toronto ont signé une troisième victoire consécutive, samedi, l’emportant 97-94 contre des Pacers très tenaces, en Indiana.

La Presse Canadienne

Repêché quatrième cette année, Barnes a aussi obtenu 12 rebonds.

Il a toutefois semblé se blesser à la main droite, tard dans le match.

Des radiographies ont été négatives, mais il pourrait s’être blessé au pouce, ont indiqué les Raptors. Le club va surveiller la situation durant quelques jours.

Le réserviste Svi Mykhailiuk a inscrit 16 points, tout comme Fred VanVleet.

« Je dirais que nous développons une chimie oui (les réservistes), a dit Mykhailiuk. Personne ne joue de façon égoïste. »

OG Anunoby a fourni 15 points, incluant trois tirs de trois points.

Gary Trent et le Montréalais Chris Boucher ont chacun ajouté huit points.

Khem Birch, également de Montréal, a notamment fait un dunk qui donnait un coussin de 89-84 aux visiteurs, sur un rebond offensif.

« Les réservistes ont été exceptionnels, a dit VanVleet. C’est ce que nous voulons, que plusieurs joueurs contribuent.

« Svi, j’étais au courant qu’il a du talent (avant qu’il se joigne à Toronto, en août). Je suis passé par Wichita State, alors je suivais beaucoup ce qui se passait avec l’Université du Kansas (où évoluait l’Ukrainien). »

Un long tir de trois points de VanVleet a porté le score à 92-84 en faveur des Raptors, avec 1 : 42 au cadran.

Deux lancers francs de Barnes ont amené le score à 97-94, puis Domantas Sabonis a raté la cible lors du tir de dernier espoir des Pacers.

« En deuxième demie, nous avons fait du bon travail pour ce qui est de jouer avec robustesse tout en évitant les fautes », a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse.

Le séjour à l’étranger des Raptors se poursuivra lundi et mercredi, à New York et à Washington.

Sabonis a récolté 22 points pour les Pacers, battus pour la quatrième fois de suite.