(Toronto) Luka Doncic a inscrit 27 points et les Mavericks de Dallas ont battu les Raptors de Toronto 103-95, samedi.

La Presse Canadienne

Doncic a obtenu 16 points en deuxième demie. Il a terminé le match avec 12 passes et neuf rebonds.

Tim Hardaway fils a récolté 25 points, dont un dunk qui portait le coussin des visiteurs à 88-78, avec 5 : 53 à disputer à la rencontre.

Kristaps Porzingis a fourni 18 points, 10 rebonds et quatre blocs.

Toronto a mené 16-2 et a bien joué durant une demie et un peu plus : après 24 minutes c’était 51-45 Raptors, puis leur avance est devenue 58-50. Dallas a par la suite commencé à prendre le contrôle.

OG Anunoby a brillé avec 23 points, dont cinq tirs de longue distance, tandis que Fred VanVleet a ajouté 20 points.

La recrue Scottie Barnes a brièvement retraité au vestiaire à mi-chemin au deuxième quart, après une contusion au quadriceps gauche. Il a tout de même récolté 17 points.

Les Raptors entamaient un séjour de quatre matchs à la maison, où leur rendement est 0-2. Ils ont prévalu à Boston vendredi.

Ils vont rejouer lundi soir contre les Bulls, qui ont parmi leurs nouveaux venus un certain DeMar DeRozan. Les Bulls sont invaincus en trois matchs.