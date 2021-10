(Washington) Malachi Flynn et Sam Dekker ont combiné leurs efforts pour inscrire 25 points au quatrième quart et propulser les Raptors de Toronto vers une victoire de 113-108 sur les Wizards de Washington, mardi, lors de leur dernier match préparatoire.

La Presse Canadienne

Flynn, qui entreprend sa deuxième saison avec les Raptors, a terminé la partie avec 22 points, alors que Dekker en a marqué 18 contre son ancienne équipe.

Le vétéran garde Goran Dragic, acquis du Heat de Miami dans la transaction impliquant Kyle Lowry, a ajouté 16 points dans la victoire des siens. Ce gain permet aux Raptors de compléter leur calendrier préparatoire sur une bonne note et avec une fiche gagnante de 3-2.

Gary Trent Jr. a contribué à l’attaque avec 12 points en plus de récupérer six rebonds. Le nouveau venu Precious Achiuwa et la recrue Justin Champagnie ont récupéré 10 rebonds chacun. Le Montréalais Khem Birch a inscrit six points et obtenu six rebonds à son deuxième match depuis son retour après avoir combattu la COVID-19.

Dans le camp des Wizards (0-3), Kyle Kuzma a été le meilleur à l’attaque avec 24 points.

Au lendemain de la victoire de 107-92 contre les Rockets de Houston, l’entraîneur-chef Nick Nurse a choisi de donner une soirée de congé à ses partants Fred VanVleet et OG Anunoby.

Ce dernier match avant l’ouverture de la saison était l’occasion d’observer une dernière fois les joueurs qui luttent pour une place dans l’alignement.

Les Raptors et les Wizards auront l’occasion de se revoir bientôt alors que les deux équipes vont s’affronter lors du match d’ouverture à Toronto, le 20 octobre à l’aréna Scotiabank.