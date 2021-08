Les deux joueurs de la NBA, Chris Boucher et Luguentz Dort, ont reçu vendredi leurs médailles sous les applaudissements et cris de jeunes sportifs de Montréal-Nord. Un moment « historique », selon plusieurs personnes présentes.

Florence Morin-Martel La Presse

Pour recevoir cette distinction de l’Assemblée nationale, Chris Boucher des Raptors de Toronto et Luguentz Dort du Thunder d’Oklahoma City sont retournés dans leur ancien quartier Montréal-Nord. En plus des élèves de l’école secondaire Calixa-Lavallée où se déroulait l’évènement, des joueurs de basketball de l’école Henri-Bourassa étaient présents pour applaudir les athlètes. « Si moi je l’ai fait et si Luguentz l’a fait, c’est possible », a lancé Chris Boucher à la foule.

PHOTO CARLOS OSORIO, AP Chris Boucher

La députée libérale de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, a remis les médailles aux deux étoiles de la NBA. « C’est historique, lance cette dernière avec émotion, à La Presse. Avec l’impact que ces athlètes ont sur nos jeunes, c’est très symbolique de les avoir avec nous ici. »

L’élue se dit très touchée que les joueurs aient pris le temps de venir à l’évènement, malgré leur horaire chargé. « C’est une façon pour eux de redonner à la communauté et c’est une façon pour nous de leur redonner », souligne Paule Robitaille. Selon elle, la réussite des deux athlètes permet de montrer un autre visage du quartier. « Il y a des belles histoires aussi à Montréal-Nord », fait valoir cette dernière.

Tyson Honoré, un ancien joueur de l’équipe de basketball de Calixa-Lavallée, tenait à venir rencontrer les deux joueurs qu’il admire. « Ils m’inspirent beaucoup, parce qu’ils montrent que c’est possible de se rendre jusqu’à la NBA », dit le jeune homme de 18 ans, assis au premier rang.

Sharlyn Vixamar, joueuse de basketball de l’école secondaire Henri-Bourassa, a été désignée pour remettre un chandail de son équipe aux joueurs. Elle raconte s’inspirer des performances de Chris Boucher et Luguentz Dort pour se dépasser sur le terrain. « Tu le vois quand ils jouent qu’ils sont déterminés à gagner, dit l’athlète de 16 ans, le regard brillant. Comme spectateur, ça te motive. »

