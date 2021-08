PHOTO STEVE NESIUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Raptors de Toronto amorceront la 27e saison de leur histoire le 20 octobre, lorsqu’ils accueilleront les Wizards de Washington.

La Presse Canadienne

La formation torontoise espère qu’elle pourra disputer ce match — et tous les autres à domicile — au Scotiabank Arena.

Après avoir disputé toute la saison 2020-21 à Tampa en raison des restrictions liées à la COVID-19 concernant les voyages interfrontaliers, les Raptors n’ont pas joué au Scotiabank Arena depuis le 28 février 2020. Ils attendent toujours le feu vert des responsables de la santé municipaux, provinciaux et fédéraux.

Le président de l’équipe, Masai Ujiri, a mentionné plus tôt cette semaine qu’il était sûr que son organisation allait obtenir l’approbation des responsables pour revenir en Ontario.

« Nous n’avons aucun intérêt (à jouer ailleurs), a déclaré Ujiri. Nous n’avons pas regardé ailleurs, nous ne regarderons pas ailleurs. Nous tentons de jouer à domicile. C’est notre objectif. »

Certains affrontements intéressants comprennent le retour du meneur étoile Kyle Lowry, lorsque le Heat de Miami sera en visite le 3 février. Les Raptors accueilleront le Heat une fois de plus, le 3 avril.

Les champions de la NBA, les Bucks de Milwaukee, effectueront leur seul voyage au nord de la frontière le 2 décembre, alors que LeBron James et les Lakers de Los Angeles seront en visite le 18 mars.

Le plus long séjour à domicile des Raptors sera de sept parties, soit du 28 novembre au 13 décembre. Le mois de décembre sera d’ailleurs le plus occupé avec 10 matchs à domicile.

L’équipe ontarienne vivra deux séries de six matchs à l’étranger, du 15 au 26 novembre et du 6 au 16 mars. Elle disputera 16 parties le vendredi et 15 le mercredi.

Six matchs des Raptors seront présentés nationalement aux États-Unis, dont celui du 3 février contre le Heat.

Ujiri a dit que de jouer la saison dernière à Tampa avait fait reculer l’équipe de deux ans et il a ajouté qu’une autre saison à l’extérieur de Toronto la ferait reculer de cinq ans. Les Raptors ont raté les séries éliminatoires l’année dernière après avoir glissé au classement de l’Association Est à la suite d’une éclosion, en mars.

Ce sera la 10e saison de suite que les Raptors commencent leur campagne à domicile. Leur première partie à l’étranger aura lieu le 22 octobre, à Boston.