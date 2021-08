(Boston) Le meneur de jeu Dennis Schröder a affirmé mardi qu’il s’était entendu pour une saison avec les Celtics de Boston, mettant un terme à son passage houleux avec les Lakers de Los Angeles.

Kyle Hightower Associated Press

« Je suis fier d’annoncer que j’évoluerai avec les Celtics de Boston pour la saison 2021-22 !, a écrit Schröder sur Instagram.

« C’est une des meilleures équipes de l’histoire de la NBA et je serai honoré de porter le vert et blanc et de faire ce que j’aime ! Je vais tout donner chaque soir pour cette ville ! Qui est prêt ? ».

ESPN a rapporté l’entente d’un an et 5,9 millions de Schröder avec les Celtics. Le joueur allemand aurait refusé la saison dernière une offre des Lakers de quatre ans et 84 millions.

Schröder, âgé de 27 ans, avait été acquis du Thunder d’Oklahoma City en retour du vétéran Danny Green et de Jaden McDaniels, un choix de premier tour en 2020.

À sa dernière saison avec le Thunder, il a récolté en moyenne 19 points et a enfilé l’aiguille sur 47 % de ses tirs et 39 % de ses lancers de trois points.

Schröder a connu une baisse de régime avec les Lakers, avec 15,4 points par match et moins d’efficacité sur ses lancers (44 % et 34 % pour les tirs de trois points).

Les Celtics avaient besoin d’un meneur de jeu depuis qu’ils se sont départis de Kemba Walker et des 74 millions restants à son contrat en l’échangeant au Thunder. En plus d’alléger leur masse salariale, ils ont reçu le pivot Al Horford.

Le président et ex-entraîneur-chef de l’équipe de l’équipe, Brad Stevens, tente d’améliorer l’équipe qui jouera sous les ordres d’Ime Udoka, son successeur derrière le banc.