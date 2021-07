Devin Booker et P.J. Tucker

(Phénix) Les Suns de Phoenix peuvent presque toucher le trophée Larry O’Brien.

Brian Mahoney La Presse Canadienne

Devin Booker a marqué 31 points, Chris Paul en a inscrit 23 et les Suns ont défait les Bucks de Milwaukee 118-108, jeudi soir, dans le deuxième match de la finale de la NBA.

Les Suns ont pris les devants 2-0 dans cette finale, qui se transporte maintenant à Milwaukee pour une première fois depuis 1974.

La troupe de l’Arizona a connu une poussée offensive en fin de première demie, elle a résisté à l’effort de Giannis Antetokounmpo de ramener les Bucks dans le match et elle est sortie triomphante pendant que ses partisans tournoyaient des serviettes orangées.

Antetokounmpo a conclu la rencontre avec 42 points et 12 rebonds, à son deuxième match depuis qu’il a raté deux parties en raison d’une hyperextension au genou gauche subie contre les Hawks d’Atlanta.

Les Suns n’avaient jamais pris les devants en finale de la NBA de leur histoire, mais ils ont signé un gain de 118-105 lors du premier duel.

Lors de leurs deux dernières apparitions en finale, en 1976 et en 1993, ils avaient échappé les deux premiers affrontements et ils n’avaient pas signé plus que deux victoires.