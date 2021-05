PHOTO RON FREHM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le commentateur sportif américain Marv Albert prendra sa retraite après le dernier match de la finale de l’Association Est de la NBA, mettant ainsi fin à une carrière qui aura duré près de 60 ans.

Associated Press

Albert commentera les matchs pour le réseau TNT, une filiale de Turner Sports à laquelle il est associé depuis 22 ans, dont 19 à titre de commentateur des matchs de la NBA.

Albert célébrera son 80e anniversaire de naissance le mois prochain. Il a couvert une multitude d’évènements sportifs, incluant du hockey, du baseball, du football et du tennis.

Il a notamment décrit huit matchs du Super Bowl et autant de finales de la Coupe Stanley.

Toutefois, il demeure davantage associé au basketball. Au fil des ans, il a couvert 13 finales de la NBA et 25 matchs des étoiles pour le réseau NBC et Turner Sports. Il avait aussi commenté l’éclatant triomphe de l’équipe américaine - surnommée la « Dream Team » - lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Albert a amorcé sa fructueuse carrière à la radio, en 1963. Il est devenu le descripteur des matchs des Rangers de New York en 1965, et des Knicks, dans la NBA, deux ans plus tard. En 1986, il a commencé à décrire les matchs des Knicks au réseau de télévision MSG Network.

« Il n’y a aucune voix davantage associée au basketball de la NBA que celle de Marv Albert », a affirmé le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué publié lundi par Turner Sports.

« Mes 55 années à la description des matchs de la NBA ont filé rapidement et j’ai été chanceux de travailler avec autant de personnes merveilleuses et talentueuses », a déclaré Albert.

« Maintenant, j’aurai l’opportunité de parfaire mes talents de jardinier et perfectionner mes aptitudes en danse sociale. »