PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Le joueur d’avant Chris Boucher, des Raptors de Toronto, ratera au moins les trois prochains matchs en raison d’une blessure au ligament latéral interne du genou gauche.

La Presse Canadienne

L’athlète montréalais a subi cette blessure après être mal tombé lors du match de mercredi contre les Nets de Brooklyn, gagné par les Raptors 114-103.

Les dirigeants des Raptors ont précisé que Boucher sera à l’écart du jeu jusqu’au départ de l’équipe pour son périple sur la côte ouest, du 29 avril au 4 mai. Son état de santé sera alors mis à jour, le cas échéant.

Boucher affiche des sommets personnels en carrière avec des moyennes par match de 13,6 points, 6,7 rebonds, 1,9 tir bloqué et 24 minutes de jeu en 59 parties.

Il présente un taux de réussite de tirs de 51,9 %, incluant 38,9 % de la zone des trois points.

Les Raptors (25-34) occupent le 12e rang dans l’Association Est, à un demi-match des Wizards de Washington et du 10e rang, qui donne accès au tournoi de qualification pour les séries éliminatoires.

Les Raptors rendront visite aux Knicks de New York samedi. Lundi et mardi, ils accueilleront les Cavaliers de Cleveland et les Nets, respectivement, avant de s’envoler vers l’ouest américain.