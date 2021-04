Svi Mykhailiuk (14) et OG Anunoby (3)

(Oklahoma City) Svi Mykhailiuk a inscrit 10 de ses 22 points au quatrième quart et le Thunder d’Oklahoma City est venu de l’arrière pour battre les Raptors de Toronto 113-103, mercredi soir.

Cliff Brunt

Associated Press

Mykhailiuk a réussi neuf de ses 14 tirs du terrain. Il a établi un sommet cette saison au chapitre des points et il a ajouté un sommet en carrière avec neuf rebonds.

Moses Brown a récolté 20 points et 11 rebonds et Isaiah Roby a ajouté 17 points et 10 rebonds pour le Thunder, qui a mis fin à une séquence de trois revers. La formation d’Oklahoma City a dominé les Raptors 64-35 au chapitre des rebonds.

Le Thunder était privé de trois partants réguliers. Le Québécois Luguentz Dort est à l’écart du jeu en raison du protocole des commotions cérébrales de la NBA, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander est blessé au pied droit et Darius Bazley se remet d’une blessure à l’épaule gauche.

Gary Trent fils a amassé 31 points, un sommet en carrière, tandis qu’OG Anunoby a obtenu 20 points et 11 rebonds pour les Raptors, qui ont perdu 13 de leurs 14 dernières sorties.

Le meneur des Raptors Kyle Lowry n’a pas joué en raison d’une infection au pied droit. Il a joué 24 minutes contre les Trail Blazers de Portland, lundi, mais il avait raté le match de dimanche.

Trent a marqué 20 points en première demie pour aider les Raptors à rentrer au vestiaire avec une avance de 67-59. Les Torontois ont réussi 52 % de leurs tirs du terrain dans les 24 premières minutes de la partie.

L’avance des Raptors avait diminué à deux points au quatrième quart et le Thunder s’est placé en avance. Mykhailiuk a réussi un puissant dunk et il a suivi avec un lancer de trois points qui a fait mal à ses adversaires.