(Milwaukee) Giannis Antetokounmpo, double joueur par excellence de la NBA, a subi une entorse au genou gauche et ne sera pas du match des Bucks de Milwaukee, lundi soir, contre les Pacers de l’Indiana.

Associated Press

La liste des blessés de la NBA précise que Antetokounmpo sera absent du match en raison d’un problème au genou.

Antetokounmpo a joué pendant 34 minutes samedi et a récolté 26 points, 15 passes et huit rebonds lors d’une victoire de 120-113 contre les Spurs de San Antonio. Ses 15 passes ont égalé un sommet en carrière.

L’attaquant de six pieds et 11 pouces a récolté en moyenne 28,7 points, 11,7 rebonds et 9,8 passes décisives au cours de l’actuelle séquence de six victoires consécutives des Bucks.