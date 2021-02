(Tampa) Les Raptors ne rentreront pas à Toronto cette saison.

La Presse Canadienne

En raison des restrictions de voyage imposées par le Canada et les États-Unis pour lutter contre la pandémie de coronavirus, les Raptors devront compléter leur saison régulière à Tampa, en Floride, a confirmé l’équipe jeudi.

Les Raptors présentent un dossier de 6-5 dans leur domicile temporaire pour la saison, l’Amalie Arena, qu’ils partagent avec les champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. La ville compte aussi sur les Buccaneers, champions en titre du Super Bowl, et les Rays, finalistes de la dernière Série mondiale.

« La Floride nous a accueillis les bras ouverts et nous sommes reconnaissants pour l’hospitalité de Tampa et de l’Amalie Arena-nous cohabitons avec des champions, et nous avons l’intention de perpétuer cette tradition gagnante avec nos nouveaux amis et partisans ici », a déclaré le président des Raptors Masai Ujiri.

La décision de demeurer à Tampa n’est pas étonnante compte-tenu de la situation sanitaire dans les deux pays. Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé mardi qu’à compter de la semaine prochaine les voyageurs non-essentiels qui arriveront au pays par la voie terrestre devront présenter un test de dépistage négatif à la COVID-19 afin de pénétrer sur le territoire-sinon ils s’exposent à une amende salée.

Ce ne serait pas un enjeu pour les équipes de la NBA ; elles sont testées au quotidien, parfois même plus d’une fois.

Le principal enjeu est d’ordre logistique. La frontière terrestre est toujours fermée aux voyageurs non-essentiels qui ne sont pas des citoyens canadiens. Le Canada exige que ceux-ci se placent en quarantaine pour 14 jours, ce qui serait impossible pour les équipes de la NBA, et le gouvernement canadien a déjà fortement recommandé aux voyageurs non-essentiels d’annuler leurs plans.

Les Raptors ont pris la décision d’élire domicile en Floride l’automne dernier, sachant très bien que la décision prise jeudi était envisageable.

La NBA s’apprête à diffuser son calendrier pour la deuxième moitié de la saison-de la mi-mars à la mi-mai-plus tard ce mois-ci. Les séries éliminatoires auront lieu de la mi-mai à la mi-juillet.