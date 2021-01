Michael Porter fils et James Harden

L’attaquant Michael Porter fils des Nuggets de Denver ne jouera pas contre les Suns de Phoenix, vendredi, en raison des protocoles de la COVID-19 dans la NBA.

Associated Press

On ignore quand il sera en mesure d’effectuer un retour dans la formation et il pourrait manquer plusieurs matchs à cause de la recherche des contacts.

Porter figure au deuxième rang de l’équipe avec une moyenne de 19,5 points. Il a été un choix de première ronde lors du repêchage de la NBA en 2018. Il a raté sa première saison à cause de problèmes de dos.

Porter a mérité sa place au sein de la deuxième équipe d’étoiles lorsque les activités du circuit ont repris l’été dernier en Floride. Les Nuggets ont atteint la finale de l’Association Ouest avant d’être éliminés par les éventuels champions, les Lakers de Los Angeles.