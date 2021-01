Des amendes pour les Mavericks et les Hornets après une échauffourée

(New York) La NBA a imposé une amende totale de 85 000 $ US à trois joueurs pour leurs rôles dans une échauffourée lors d’un match entre Charlotte et Dallas.

Associated Press

James Johnson des Mavericks a écopé d’une amende de 40 000 $. Dans le camp des Hornets, Cody Martin a été soulagé de 25 000 $ et Caleb Martin de 20 000 $.

L’altercation s’est produite avec environ 2 : 40 à jouer dans le match de mercredi, une victoire 118-99 des Hornets.

La NBA a mentionné que Johnson avait délibérément poussé Cody Martin à l’extérieur du terrain, « en le confrontant agressivement et en provoquant l’incident. » L’amende de Martin lui a été imposée pour avoir poussé Johnson en représailles et d’être entré en contact avec un arbitre du match.

Caleb Martin a été condamné à une amende pour avoir participé à l’action et pour un contact avec un arbitre.