PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Lake Buena Vista) Le trophée Larry O’Brien était prêt à être remis. Jimmy Butler et le Heat de Miami ont retardé son apparition.

Tim Reynolds

Associated Press

La finale de la NBA n’est pas encore terminée après une performance courageuse de Butler et du Heat lors du cinquième match, vendredi soir.

Butler a récolté 35 points, 12 rebonds et 11 assistances et le Heat a battu les Lakers de Los Angeles 111-108 après avoir vu Danny Green rater un tir de trois points sans contestation dans les dernières secondes du quatrième quart. Les Lakers mènent maintenant 3-2 et le sixième duel de la finale aura lieu dimanche soir.

Duncan Robinson a amassé 26 points pour le Heat, qui n’a utilisé que sept joueurs pendant le match. Kendrick Nunn a obtenu 14 points, Bam Adebayo en a inscrit 13 alors que Tyler Herro et Jae Crowder ont conclu la rencontre avec respectivement 12 et 11 points. Le septième joueur, Andre Iguodala, n’a pas marqué.

L’équipe floridienne en a toutefois eu assez pour l’emporter.

LeBron James a contribué offensivement avec 40 points, 13 rebonds et sept aides pour les Lakers. Anthony Davis a marqué 28 points alors que Kentavious Caldwell en a récolté 16.

Les Lakers n’étaient qu’à quelques secondes de remporter le 17e titre de leur histoire, mais le Heat est venu de l’arrière pour sauver sa saison. La troupe de Los Angeles a décidé d’arborer ses uniformes noirs, créés et inspirés par Kobe Bryant, et elle montrait un dossier de 4-0 dans ces uniformes. La fiche est maintenant passée à 4-1.