(Lake Buena Vista) Anthony Davis a obtenu 37 points et 10 rebonds et les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Nuggets de Denver 126-114, vendredi soir, pour remporter le premier match de la finale de l’Association Ouest.

Associated Press

Les Lakers avaient encaissé un revers lors du premier match des deux dernières séries, mais ils n’ont pas mis de temps avant de se distancer, vendredi. Ils menaient par plus de 10 points en première demie et ils ont accentué cette avance au troisième quart.

LeBron James a ajouté 15 points et 12 aides pour les Lakers, qui n’avaient pas atteint le carré d’as de la NBA depuis 2010. Kentavious Caldwell-Pope a inscrit 18 points et Dwight Howard en a récolté 13.

Nikola Jokic et Jamal Murray ont tous les deux conclu la rencontre avec 21 points pour les Nuggets, qui jouent en finale de l’Ouest pour une première fois depuis 2009.

La formation de Denver a effacé un retard de 1-3 dans la série face au Jazz de l’Utah et contre les Clippers de Los Angeles, devenant la première à réaliser l’exploit deux fois lors d’un même parcours éliminatoire.

Les Nuggets ont une fois de plus tiré de l’arrière et Jokic et Murray ont rapidement écopé trois fautes en première demie, ce qui a forcé l’entraîneur-chef Michael Malone à changer sa rotation de joueurs.

Le deuxième duel de cette série aura lieu dimanche.