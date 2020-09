(Orlando) Sensation à l’Ouest : les Nuggest de Denver ont battu les Clippers de Los Angeles 104-89 au match N.7 mardi et joueront la finale de l’Association de l’Ouest contre les Lakers de Los Angeles.

Agence France-Presse

C’est un authentique exploit réussi par les Nuggets, au bord du gouffre après avoir été menés 3-1 et qui ont donc enchaîné trois succès de suite face à un des grands favoris pour le titre, comme ils l’ont fait au 1er tour contre Utah (4-3). C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’une équipe réussit deux fois ce type de remontée dans les mêmes séries éliminatoires.

Dire qu’elle mérite de défier les Lakers, pour un remake de la finale de l’association en 2009, est un euphémisme.

À l’époque, Carmelo Anthony et Chauncey Billups s’étaient inclinés 4-2 face à Kobe Bryant et Pau Gasol, futurs champions. Mais cette fois, le duo se nomme Nikola Jokic/Jamal Murray et il est irrésistible.

Le premier a réussi un triple-double (16 pts, 22 rbds, 13 passes), assumant encore son surnom de « Larry Bird 2.0 », et le second a marché sur l’eau (40 pts, 6/13 derrière l’arc), sans que la défense californienne fasse de vagues.

C’est entre la fin du troisième quart et le début du quatrième que les Nuggets ont fait un éclat pour se détacher de 15 points. Et contrairement à eux, qui avaient su effectuer de spectaculaires remontées lors des deux matchs précédents (16 et 19 longueurs de retard), les Clippers n’ont jamais refait surface.

La désillusion est immense pour l’autre équipe de L. A. qui ne cachait pas ses ambitions de titre et échoue une nouvelle fois à atteindre le dernier carré, alors qu’elle n’en a jamais été aussi près en cinquante ans d’existence.

Sa défaillance a été totale. Offensive, à l’image des 14 et 10 points des stars Kawhi Leonard et Paul George auteurs d’un indigne 10/38 aux tirs, défensive en laissant l’adversaire rentrer un tir sur deux, et psychologique, Doc Rivers n’ayant finalement pas trouvé les mots pour relancer ses joueurs.