(Toronto) Les Raptors de Toronto ont offert une prolongation de contrat de plusieurs années à leur entraîneur-chef Nick Nurse.

Nurse a été nommé l’entraîneur de l’année dans la NBA la saison dernière, sa deuxième en tant qu’entraîneur-chef du club.

Les Raptors ont compilé un palmarès de 53-19 en saison régulière, la deuxième meilleure fiche de la ligue malgré le départ de la grande vedette Kawhi Leonard qui s’est joint aux Clippers de Los Angeles en tant que joueur autonome après la conquête du titre l’année dernière.

Nurse, à qui il restait un an à son contrat initial, a guidé les Raptors à une séquence de 15 victoires consécutives la saison dernière, la plus longue séquence de victoires en une saison pour toute équipe canadienne de la NBA, LNH, MLS, LCF ou Baseball majeur.

« Notre confiance en Nick ne cesse d’augmenter, et cela vient en partie de ce que nous avons vécu ensemble. Les deux dernières saisons n’ont été comme aucune autre dans l’histoire de notre équipe : d’abord, remporter notre championnat, puis être confronté à une pandémie mondiale et s’engager à long terme dans la lutte contre le racisme et pour la justice sociale », a mentionné le président des Raptors, Masai Ujiri, dans un communiqué.

« Nick a démontré ses qualités d’entraîneur sur le court et son leadership, et nous avons hâte d’accomplir de grandes choses à l’avenir. »

Les Raptors ont atteint les demi-finales de l’Association Est pour la cinquième année consécutive avant de s’incliner face aux Celtics de Boston lors du septième match la semaine dernière.

Nurse, auparavant entraîneur adjoint des Raptors pendant cinq saisons, a une fiche de 111-43 en deux saisons à titre d’entraîneur-chef.

« Toronto est mon chez moi depuis sept ans, et j’anticipe d’y demeurer pour beaucoup d’autres, a confié Nurse. J’ai vu cette équipe grandir et atteindre le sommet, et j’ai hâte de relever le défi d’aider à gagner un autre championnat. »

Nurse est arrivé avec les Raptors après avoir été entraîneur dans la ligue G avec les clubs Rio Grande Valley, où il a remporté un championnat en 2013, et Iowa, champion en 2011.

L’Américain de l’Iowa est également entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball du Canada.