PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Lake Buena Vista) Giannis Antetokounmpo a été nommé le joueur défensif de l’année dans la NBA alors ce n’est pas surprenant de voir qu’il a reçu le plus de votes sur la première équipe d’étoiles de la ligue en défensive.

Tim Reynolds

Associated Press

L’ailier des Bucks de Milwaukee, et favori pour remporter un deuxième titre consécutif de joueur le plus utile de la NBA, a obtenu 97 votes pour apparaître sur la première équipe d’étoiles en défensive. Le vote a été fait auprès de 100 journalistes sportifs et diffuseurs qui couvrent les activités de la NBA.

La ligue a annoncé mardi qu’Antetokounmpo était un des trois joueurs des Bucks à faire partie d’une des deux équipes d’étoiles en défensive.

L’ailier des Lakers de Los Angeles Anthony Davis, le meneur des 76ers de Philadelphie Ben Simmons, le pivot du Jazz de l’Utah Rudy Gobert et le meneur des Celtics de Boston Marcus Smart font également partie de la première équipe d’étoiles.

Les coéquipiers chez les Bucks Brook Lopez et Eric Bledsoe, les coéquipiers des Clippers de Los Angeles Kawhi Leonard et Patrick Beverley ainsi que l’ailier du Heat de Miami Bam Adebayo ont été sélectionnés au sein de la deuxième équipe d’étoiles.

Antetokounmpo, Davis, Gobert, Simmons, Adebayo, Beverley et Smart, dans l’ordre, ont fait partie du top-7 au scrutin du joueur défensif de l’année dans la NBA. Leur présence au sein des équipes d’étoiles n’était donc pas surprenante.