Les Raptors de Toronto vont disputer des matchs amicaux les 24, 26 et 28 juillet contre Houston, Portland et Phoenix.

La NBA a annoncé que parmi 346 joueurs testés pour la COVID-19 sur le campus à Disney depuis la dernière annonce de résultats, le 13 juillet, aucun n’a obtenu un test positif.

La Presse canadienne

Si un joueur dans la bulle obtenait un test positif, il sera isolé jusqu’à ce qu’il soit autorisé à y mettre fin, selon les règles établies par la NBA et l’Association des joueurs.

Les matchs hors-concours vont commencer mercredi en vue de la relance officielle de la saison, à compter du 30 juillet.

Ils vont disputer leur premier match de classement le 1er août, face aux Lakers.

Par ailleurs, on sait maintenant quels réseaux anglophones vont diffuser les huit matchs de classement des Raptors.

Sportsnet One aura les trois premiers : les 1er, 3 et 5 août. Le club sera à l’antenne de TSN les 7 et 9 août, à Sportsnet One le 10 août, puis de retour à TSN, les 12 et 14 août.

RDS a déjà annoncé que le réseau va présenter tous les matchs des Raptors, champions en titre.

La programmation inclut les matchs de classement des Raptors et tout leur parcours en séries.

Le basket à RDS débutera le 30 juillet avec un programme double : Jazz c. Pelicans, à 18 h 30, puis Lakers c. Clippers, à 21 h.

RDS diffusera aussi des matchs d’autres équipes, ainsi que tous les matchs de la finale du circuit.