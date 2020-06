Quand la relance de la NBA débutera, les Raptors auront l’occasion de prendre un certain élan vers les séries après un très long délai, en raison de la pandémie.

Jean-François Tremblay

La Presse canadienne

Les huit matchs de classement donneront aux champions en titre la chance de retrouver certains rivaux qui les ont vaincus, plus tôt dans la saison.

Ce seront des occasions de se reprendre ou de garder un bon profil, selon les adversaires.

Le club torontois jouera d’abord le samedi 1er août à 20 h 30, face aux Lakers.

Toronto affrontera aussi Miami (3 août), Orlando (5 août), Boston (7 août), Memphis (9 août), Milwaukee (10 août), Philadelphie (12 août) et Denver (14 août).

Les Raptors vont jouer en après-midi face au Heat et contre les Grizzlies.

On ne sait pas encore quels réseaux canadiens vont télédiffuser telles rencontres.

Globalement, la fiche des Raptors a été 7-8 contre leurs rivaux des matchs de classement.

Les Bucks ont défait les Raptors par 10 et 11 points, en novembre et en février. Quant aux Nuggets, ils ont battu le groupe de Nick Nurse par 15 points, en mars.

En novembre, Toronto a eu raison des Lakers par neuf points, mettant fin à une série de sept gains de suite de LeBron James et compagnie.

Le Heat a battu les Raptors deux fois en deux sorties. Toronto a balayé les trois matchs contre le Magic, mais n’est sorti vainqueur qu’une fois sur trois contre Boston.

Les Raptors n’ont pas encore joué contre Memphis ; face aux 76ers, leur fiche a été 2-1.

Les Raptors sont au deuxième rang dans l’Est, forts d’une fiche de 46-18.

Ils ont un coussin de trois matchs devant les Celtics, troisièmes. Un gain des Raptors les assurerait d’une place au top 4.

Au sommet de l’Est, les Bucks ont six matchs et demi de priorité.

Tous les matchs, ainsi que les séries, se dérouleront au ESPN Wide World of Sports à Disney World, à compter du 30 juillet.

Les 22 équipes de la relance sont les 16 équipes en position d’accéder aux séries et les six clubs ayant au maximum six matchs de retard, vis-à-vis de la huitième place.

Les bris d’impasse habituels seront utilisés en cas d’égalité, au terme des huit matchs de classement. Ils serviraient à classer les équipes en vue des séries.

Les quatre premiers bris d’impasse sont, dans l’ordre : le pourcentage de victoires l’un contre l’autre ; une formation est-elle au sommet de sa section ; le % de victoires contre la même section (si les équipes sont dans la même section) ; le % de victoires à l’intérieur de l’Est ou l’Ouest, selon le cas.

Il y aura huit matchs de classement pour chacun des 22 clubs, à partir du 30 juillet.

À la fin des matchs de classement, le top 7 de chaque côté se qualifiera pour les séries.

Si la huitième formation a plus de quatre matchs de priorité, elle passe automatiquement en séries, elle aussi.

Si la huitième équipe a moins de quatre matchs d’avance sur la suivante, ces formations vont lutter pour la dernière place disponible. L’équipe A devrait gagner une fois ; l’équipe B devrait signer deux gains en deux occasions.

Les séries se dérouleront en formule habituelle : quatre rondes et quatre de sept à chaque tour.

La finale de la NBA se terminera au plus tard le 13 octobre.