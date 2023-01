Contrat de 6 ans et 200 millions US

Carlos Correa resterait au Minnesota

Carlos Correa a de nouveau changé son fusil d’épaule, acceptant finalement un contrat de six ans et 200 millions US lui permettant de demeurer avec les Twins du Minnesota après avoir été incapable de trouver un terrain d’entente avec les Mets de New York et les Giants de San Francisco, a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press mardi.