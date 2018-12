Salt Lake City retenue pour être candidate aux JO d'hiver 2030

Le Comité olympique américain (USOC) a annoncé vendredi avoir sélectionné Salt Lake City pour une possible candidature à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030.

Agence France-Presse New York

L'USOC, qui n'a pas précisé à quelle date cette candidature serait officialisée, a estimé que la capitale de l'Utah possédait un dossier plus solide que Denver (Colorado), qui avait également fait part de son intérêt.

« Les États-Unis s'engagent à accueillir des Jeux à la fois exceptionnels et réalisables. Nous pensons que Salt Lake City est la ville la plus à même de tenir cette promesse », a indiqué dans un communiqué la directrice exécutive de l'USOC Sarah Hirshland.

Pour l'USOC, Salt Lake City possède un profil idéal : la ville, qui a organisé les JO d'hiver 2002, possède les infrastructures sportives adéquates et bénéficie du soutien de la population et des autorités locales.

« Il est essentiel de s'assurer que nous pouvons offrir une expérience hors du commun aux athlètes tout en prenant en compte les obligations fiscales et environnementales », a expliqué Mme Hirshland lors d'une conférence téléphonique.

« Lorsque nous nous sommes rendus sur place qu'on nous a présenté le dossier, il nous a semblé évident que Salt Lake City comprenait parfaitement les réalités concrètes liées à l'organisation des Jeux », a-t-elle poursuivi.

Face au coût exorbitant du projet olympique et au scepticisme grandissant des populations locales, les villes candidates sont de plus en plus rares.

Pour les JO d'hiver de 2026, seules Milan et Stockholm sont encore en course après le retrait de Sion (Suisse) et de Graz (Autriche), qui ont invoqué un manque de soutien public.

En novembre, les habitants de Calgary au Canada avaient eux rejeté par référendum la candidature de leur ville.

Le Comité international olympique (CIO) doit annoncer son choix pour les JO d'hiver 2030 à l'été 2023.

Si Salt Lake City est désignée, les États-Unis accueilleront coup sur coup plusieurs événements sportifs majeurs avec la Coupe du monde de football en 2026 et les JO d'été à Los Angeles en 2028.