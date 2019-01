Les Raptors s'inclinent pour le retour de Kawhi Leonard à San Antonio

Conspué par ses anciens supporteurs lors de la présentation des équipes, durant l'hommage vidéo préparé par les Spurs et pendant toute la rencontre à chaque fois qu'il avait le ballon en mains, Leonard, qui a porté le maillot de San Antonio de 2011 à 2018, a passé une bien mauvaise soirée, comme largement attendu.

Sa nouvelle équipe, Toronto, n'a jamais été dans le coup et a perdu tout espoir dès le premier quart terminé sur le score sans appel de 38 à 19.

Il a certes fini co-meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, mais DeMar DeRozan s'est offert, lui, son premier « triple double » (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) sous le maillot des Spurs avec 21 points, 14 rebonds et 11 passes décisives.

DeRozan avait à coeur de montrer aux dirigeants de Toronto qu'ils avaient fait erreur en l'échangeant à la surprise générale avec Leonard l'été dernier.

Cet échange, l'un des transferts les plus retentissants du dernier intersaison, a marqué la fin d'une longue saga qui a insupporté certains joueurs des Spurs et beaucoup de leurs supporteurs.

Leonard, meilleur défenseur de NBA en 2015 et 2016, considéré comme le nouveau joueur emblématique des Spurs, est allé au bras de fer avec ses dirigeants la saison dernière pour obtenir un nouveau contrat.

Il n'a disputé en 2017-18 que neuf matchs à cause d'une mystérieuse blessure à une cuisse, ce qui lui vaut cette hostilité.

Son ancien entraîneur Gregg Popovich n'a pas oublié ce qu'il a apporté aux Spurs, notamment lors de leur dernier titre NBA en 2014, et il s'est longuement entretenu avec son ancien joueur à l'issue du match.