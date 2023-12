Le 2 juillet 1998, avec deux collègues de travail, je voyage à Boston pour assister au match entre les Expos et les Red Sox. Le moment est digne d’intérêt : Pedro Martinez affronte Carl Pavano. Pedro a quitté Montréal quelques mois auparavant et il affronte l’espoir contre qui il a été échangé. L’histoire : 2-0 après une manche, 4-0 après deux, 10-0 après cinq, 14-0 après six. Nous n’avons pas vu le dernier retrait. Pointage final : Red Sox 15, Expos 0, avec 20 coups sûrs contre 3. Mais ce ne fut pas une journée totalement perdue, j’ai réussi à soutirer quelques rires des partisans des Red Sox en hurlant “Brad Fullmer is the best player in the world !” après qu’il eut brisé le match parfait de Pedro, avec un maigre simple en cinquième manche.