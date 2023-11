Ski de fond Léo Grandbois à plein temps en Coupe du monde

(Montréal) Léo Grandbois a rangé sa carabine de biathlon en 2019 afin de rediriger sa carrière d’athlète vers le ski de fond. Quatre ans, des opérations et une pandémie plus tard, il fait partie de l’équipe canadienne qui participe aux quatre premiers arrêts de la Coupe du monde de la saison. L’athlète de Sherbrooke a eu l’occasion de vivre un premier week-end complet de compétition à Ruka, du 24 au 26 novembre, où il a décroché des 64e, 65e et 69e places.