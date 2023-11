Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Une bonne moyenne au baseball

Au baseball, le frappeur qui a une moyenne de ,300 est considéré comme très bon. Est-ce que cela veut dire qu’il répond à la balle du lanceur par un coup sûr ou autre trois fois sur dix ? Sinon, expliquez-moi ce que la moyenne du frappeur veut dire.

Françoise Legault

Réponse de Guillaume Lefrançois

En effet, la moyenne au bâton calcule le ratio de coups sûrs par présence au bâton. Par contre, quand un joueur obtient un but sur balles, est atteint par un tir ou frappe un ballon-sacrifice, cela ne compte pas comme une présence au bâton. Un frappeur qui finit son match avec un coup sûr, un but sur balles et un retrait aura donc une moyenne de ,500 (un en deux). Pour contourner ces imperfections, il existe donc la moyenne de présences sur les buts (OBP). Pour ce même match, notre frappeur aura donc un OBP de ,667. Par contre, si un joueur frappe la balle en jeu, mais atteint le premier but sur une erreur en défense, ce sera considéré comme un échec dans le calcul de sa moyenne au bâton, de même que dans son OBP.

Le plus gros joueur

Je voyais dans HockeyDB que Milan Lucic est fiché à 240 lb. Qui est le joueur le plus lourd à avoir joué dans la LNH ?

Alain Wood

Réponse de Katherine Harvey-Pinard

Selon les données de la LNH, Nikita Tryamkin et Derek Boogaard, à 265 lb, sont les joueurs les plus lourds à avoir joué dans la LNH. Si le nom de Tryamkin ne vous dit pas grand-chose, c’est normal ; le défenseur russe n’a disputé que 79 matchs dans le circuit Bettman, avec les Canucks de Vancouver, en 2015-2016 et 2016-2017. Quant à Boogaard, il a évolué avec le Wild du Minnesota entre 2005 et 2010, puis avec les Rangers de New York en 2010-2011. John Scott, Dustin Byfuglien et Kyle Freadrich sont les suivants sur la liste à 260 lb. Arber Xhekaj, du Canadien, est 51e à 240 lb, tandis que Milan Lucic se positionne en fait au 75e rang, à 236 lb. Chez les gardiens, le plus lourd de l’histoire a été Robin Lehner à 250 lb, suivi d’Anthony Stolarz à 243 lb et de Frederik Andersen à 238 lb.

Pousser un joueur sur un joueur

Lors du match des Cowboys de Dallas contre les Chargers de Los Angeles le 16 octobre dernier, il y a eu une séquence qui a attiré mon attention. Le retourneur du dégagement, KaVontae Turpin, de Dallas, demande l’immunité. Pendant ce temps, un joueur de Dallas, poussé par un joueur des Chargers, frappe Turpin, Turpin tombe et ne peut pas attraper le ballon. Sur cette séquence, il n’a pas touché au ballon. Comment les arbitres auraient-ils interprété le règlement si Turpin avait touché au ballon en tombant sans le maîtriser et que les Chargers avaient récupéré le ballon ?

Jacques Boisvert

Réponse de Richard Labbé

Malheureusement pour les Cowboys, il n’est pas illégal de pousser un joueur de l’équipe qui reçoit le botté dans le joueur qui le reçoit, donc si Turpin avait échappé le ballon, le ballon aurait été en jeu, et prêt à être récupéré par le premier arrivé. On a d’ailleurs vu une autre équipe réussir ce jeu avec succès il y a deux semaines.

Les casques dans la LNH

Pourquoi les casques de hockey dans la LNH ne sont-ils pas tous pareils ? Les Penguins de Pittsburgh, par exemple, ont des protège-oreilles et le Canadien, non ?

Jean G Chaput

Réponse de Mathias Brunet

Vous avez sûrement observé un ou certains joueurs en particulier. Le choix du type de protection est laissé à la discrétion du joueur. Il faut évidemment porter les pièces de base, mais le joueur peut choisir de protéger ses oreilles ou pas, de porter des épaulières de plus grande taille ou celles offrant une protection minimale, ajouter une protection à ses patins quand on bloque beaucoup de tirs, etc.

Les balles au champ d’entraînement

Je me questionne sur les balles utilisées au champ d’entraînement par les pros de la PGA. Est-ce qu’ils s’entraînent avec leurs balles ou si elles sont fournies, et est-ce que ce sont les balles de la marque qu’ils utilisent couramment ? Par exemple, McIlroy qui joue avec des Bridgestone ou Hovland qui joue avec des Titleist Pro V1.

Michel Beauvilliers

Réponse de Nicholas Richard

Vous avez bien deviné, les joueurs professionnels du PGA Tour utilisent dans la majorité des cas les mêmes balles au champ d’entraînement que sur le terrain. Dans le cas des joueurs que vous avez identifiés, c’est une certitude. Surtout qu’à ce niveau, les joueurs frappent tellement de balles qu’ils peuvent reconnaître leur modèle de prédilection parmi des dizaines. Tout est une question de sensation. Donc avant un tournoi, un joueur voudra s’échauffer avec les balles qu’il utilisera sur le terrain quelques instants plus tard. Selon un employé de Titleist, des représentants des différentes entreprises sont sur place à chaque compétition et travaillent en coopération avec les responsables des tournois pour que ces balles utilisées seulement une fois soient réutilisées par des jeunes dans des clubs amateurs.