Jean-Simon Desgagnés a suivi son plan à la perfection samedi et a remporté le 3000 m steeple des Jeux panaméricains de Santiago. Du moins, « à 99 % », a-t-il précisé avec le sourire après sa victoire, en référence à une chute qu’il a subie dans l’eau au tout dernier tour.

Le Québécois s’est retrouvé parmi les meneurs dès que le coup de départ a été donné à cette épreuve où il s’était classé huitième lors des Championnats du monde de Budapest au mois d’août.

Il occupait le deuxième rang tout juste derrière l’Américain Daniel Michalski. Les deux opposants se sont rapidement détachés des autres coureurs et une lutte à deux s’est profilée en tête de course. Comme il l’avait planifié, Desgagnés a accéléré avec un peu moins de deux tours à parcourir. L’Américain a été incapable de maintenir le rythme et l’a laissé prendre la fuite.

La stratégie était d’ouvrir la machine à 500 ou 600 m et de ne laisser aucune chance à personne. Ça allait super bien, je mangeais les obstacles et j’ai pu accélérer pour prendre une bonne avance. Jean-Simon Desgagnés

C’est à ce moment que le futur médaillé d’or a commis son unique faux pas. Il a perdu pied et a chuté dans l’eau avant le dernier droit. Son avance considérable a fait en sorte qu’il n’a pas vraiment eu à s’inquiéter des poursuivants.

« Je me suis surpris moi-même ! Je me suis relevé super vite et je suis reparti, ça fait partie du sport ! Comme on dit : ce n’est pas comment tu tombes, c’est comment tu te relèves ! » a ajouté l’athlète de Québec, drapeau canadien noué au cou en guise de cape.

Le Stade national Julio Martínez Prádanos était bondé et très bruyant samedi soir. Lorsque Desgagnés a chuté, les spectateurs se sont levés et l’ont encouragé à poursuivre sa route.

« C’était incroyable comme ambiance, je ne pensais jamais voir ça en Amérique du Sud pour de l’athlétisme ! C’est une expérience exceptionnelle, les gens sont contents et apprécient l’athlétisme. J’en retire que du positif », a souligné Jean-Simon Desgagnés, qui a enregistré un temps de 8 min 30 s,14 s.

« Je suis content de retourner à la maison avec la médaille d’or. C’était le but en venant ici et c’est vraiment bien de l’avoir atteint ! »

Daniel Michalski a franchi le fil d’arrivée 6,33 secondes plus tard, alors que le Colombien Carlos Andrés San Martin a fini troisième (+11,45 secondes).

Cette victoire de Jean-Simon Desgagnés met la table pour les Championnats universitaires canadiens de cross-country auxquels il participera dans une semaine en Ontario, en compagnie de ses coéquipiers du Rouge et Or de l’Université Laval. « Pour mettre la cerise sur le sundae », a-t-il conclu.

Son entraînement des quatre dernières semaines a d’ailleurs été un heureux mélange des deux disciplines.

« Je sens la fébrilité de Québec jusqu’ici ! J’ai hâte de les rejoindre et de partir vers London. La première case est cochée avec cette médaille d’or, les yeux sont maintenant rivés sur le cross-country ! »