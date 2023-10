Charles Paquet avait connu une bonne sortie la semaine dernière à la Coupe du monde de triathlon de Rome, en Italie, en terminant au sixième échelon. L’athlète de Port-Cartier a récidivé dimanche, à Brasilia, au Brésil en remportant la première médaille de sa carrière en Coupe du monde grâce à sa troisième place lors de la course élite masculine.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Lors de cette épreuve disputée sur distance olympique, Paquet s’est démarqué dès la portion de natation, en sortant de l’eau au cinquième rang. L’athlète de 26 ans a poursuivi sur sa lancée lors des 40 kilomètres de vélo alors qu’il est demeuré dans le groupe de tête avant le dernier segment de la journée.

À la course à pied, le Brésilien Miguel Hidalgo a fait plaisir aux partisans locaux en se détachant de ses plus proches poursuivants pour se diriger tout droit vers la victoire. Derrière lui, la lutte était chaude entre Paquet, et l’Espagnol Antonio Serrat Seoane pour la deuxième place.

Les deux hommes ont été côte à côte durant une bonne partie de la course à pied, mais c’est finalement Serrat Seoane (+26 secondes) qui a eu l’avantage sur le Québécois en franchissant la ligne d’arrivée 9 secondes plus rapidement.

Paquet termine alors troisième et monte sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde. Il a parcouru la distance en 1 h 48 min et 36 s (+35 secondes).

Sa sixième place de la semaine précédente avait, à ce moment, égalé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Il avait auparavant terminé sixième à l’étape de Karlovy Vary, en Tchéquie, en septembre 2021.

L’Albertain Chris Gregor, seul autre Canadien inscrit à la course masculine s’est classé 28e.

Emy Legault boucle le top 10

Du côté féminin, Emy Legault a pris le 10e rang de la course élite, exactement 2 minutes derrière la gagnante, l’Italienne Alice Betto.

Dès le départ en natation, Legault s’est retrouvé tout près d’une autre athlète et cette petite lutte lui a fait perdre un temps précieux dans les premiers mètres de la course. Elle a réussi à remonter la pente petit à petit par la suite, mais une partie du mal était déjà fait.

« Le début de la course a été difficile physiquement, j’ai réussi à remonter après la première bouée, mais il y avait déjà un bon écart. J’ai travaillé avec quelques autres filles pendant le vélo pour continuer à gagner quelques places au classement », a expliqué Legault.

Dans un parcours de course à pied moins adéquat pour elle, Legault a tout de même réussi à se distinguer pour grimper jusqu’au top 10 en toute fin de course.

« Normalement, je ne suis pas la meilleure lorsqu’il y a des pentes en course à pied et c’était le cas aujourd’hui [dimanche]. Il y avait beaucoup de montées et de descentes pendant la course. J’ai réussi à limiter les dégâts pour conclure avec un résultat qui n’est pas mauvais. J’avais peut-être voulu finir dans le top 5 par contre », a-t-elle ajouté.

Il s’agissait de la première course de Legault sur la scène internationale depuis l’épreuve test pour les Jeux olympiques de Paris qui s’est tenue le 17 août dernier. Avec une saison parsemée de blessures et d’ennuis de santé, la Québécoise a pris la décision de mettre ses énergies sur l’entraînement pour être en mesure de terminer la saison en force.

« J’ai passé les deux derniers mois à l’entraînement. On a pris la décision de ne pas voyager en Europe à la fin de l’été pour prendre le temps de faire des blocs d’entraînement en altitude pour finir l’année en beauté », a-t-elle conclu.

Alice Betto a été accompagnée sur le podium par l’Américaine Katie Zaferes (+10 secondes) et la Mexicaine Rosa Maria Tapia Vidal (+22 secondes).

Legault prendra maintenant la direction de Santiago, au Chili à l’occasion des Jeux panaméricains. Les épreuves de triathlon se dérouleront le 2 et le 4 novembre.