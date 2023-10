(Toronto) Cent trois athlètes québécois feront partie de la délégation canadienne qui participera aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili, du 20 octobre au 5 novembre.

La Presse Canadienne

Au total, 473 athlètes représenteront l’unifolié en Amérique du Sud, ce qui signifie que 21,8 % de la délégation provient du Québec. Ils seront accompagnés de 235 entraîneurs et membres du personnel de soutien des organismes nationaux.

La délégation canadienne comprendra dans ses rangs 15 médaillés olympiques, dont la championne olympique en haltérophilie Maude Charron, de Rimouski.

La délégation sera menée par la cheffe de mission, Christine Girard, qui est devenue la première médaillée d’or olympique de l’histoire du pays en haltérophilie après que sa troisième place en 2012 se soit transformée en victoire six ans plus tard. Les deux athlètes qui l’avaient devancée chez les 63 kg ont été sanctionnées pour dopage sportif.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La délégation sera menée par la cheffe de mission, Christine Girard, qui est devenue la première médaillée d’or olympique de l’histoire du pays en haltérophilie.

Girard, qui est originaire de Rouyn-Noranda, a pris part aux Jeux panaméricains à trois reprises avec le Canada. Elle a notamment gagné l’or à Guadalajara, au Mexique, en 2011.

« Depuis que j’ai été nommée cheffe de mission plus tôt cette année, mon niveau de fébrilité ne cesse d’augmenter chaque fois qu’on annonçait une nouvelle équipe et qu’on ajoutait de nouveaux noms à la formation d’Équipe Canada », a déclaré Girard par voie de communiqué jeudi.

« Les quelque 500 athlètes ont tous leur propre histoire à raconter et ont leurs propres objectifs, et en même temps ils sont tous unis par le sport et toutes les valeurs qui nous sont chères, que nous partageons et qui nous définissent », a poursuivi la Québécoise aujourd’hui âgée de 38 ans.

Les Jeux panaméricains comprendront 423 épreuves médaillées dans 39 sports et 61 disciplines. Ce sera la première fois que les Jeux panaméricains se dérouleront au Chili. Plus de 6000 athlètes, provenant de 41 pays des Amériques et des Caraïbes, s’affronteront pour l’occasion.

Les Jeux panaméricains serviront d’épreuves de qualifications olympiques dans 21 des 39 disciplines au programme, en vue des Jeux olympiques d’été de Paris en 2024.

Le Canada a terminé au troisième rang du tableau des médailles aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en 2019, avec une récolte de 152 disques, dont 35 d’or. Les États-Unis ont dominé le tableau, devant le Brésil.