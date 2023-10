« Des fois ça passe, des fois ça casse », a mentionné Félix Dolci après la finale à la barre fixe des Championnats du monde de gymnastique artistique, où il a chuté à deux reprises pour terminer au huitième rang.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Le gymnaste de Laval souhaitait y aller « le tout pour le tout » lors de sa deuxième finale individuelle en autant de jours. Il avait justement prévu modifier une connexion et augmenter le degré de difficulté de sa routine présentée aux qualifications, qui lui avait rapporté 14 133 points et la huitième place provisoire.

Dolci a cependant chuté avant de pouvoir tenter le coup. Âgé de 21 ans, le plus jeune finaliste a ensuite repris son programme et la barre lui a glissé des mains une seconde fois. Dans les deux cas, les chutes sont survenues à des moments que le Québécois maîtrise parfaitement à l’habitude.

« Ce ne sont pas des erreurs que je fais souvent, ça m’a un peu pris par surprise. On parle de quelques centimètres seulement. Ce sont des choses qui arrivent » a relativisé Félix Dolci en entrevue avec Sportcom.

Il a conclu la journée avec 11 100 points. Le champion olympique en titre à cet appareil, le Japonais Daiki Hashimoto, a décroché l’or grâce à une note de 15 233. Le Croate Tin Srbic et le Chinois Su Weide ont respectivement fini deuxième (14 700) et troisième (14 500).

Samedi, Félix Dolci s’est classé cinquième à l’exercice au sol. Il a aussi aidé l’équipe canadienne à se qualifier aux Jeux olympiques de Paris au début des mondiaux. Autrement dit, il y a beaucoup plus de positif à retenir que l’inverse pour celui qui a participé à ses deux premières finales individuelles à des Championnats du monde seniors.

« En finale, dans un groupe aussi corsé, je voulais tout donner. Apprendre et devenir un meilleur athlète au bout de la ligne. Je suis très content du travail fait ici en Belgique, surtout en équipe ! C’est exceptionnel ce qu’on a réalisé, a-t-il rappelé. Je vais maintenant retourner au gym et tenter d’être plus précis, plus constant, même si ce sont des mouvements que je répète des centaines de fois chaque semaine. »

Le prochain arrêt prévu au calendrier de Dolci sera les Jeux panaméricains de Santiago, au Chili. Il s’y rendra en compagnie de ses coéquipiers René Cournoyer et William Emard.

Les Québécoises Frédérique Sgarbossa et Aurélie Tran seront également de la partie du côté féminin.