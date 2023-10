PHOTO VIRGINIA MAYO, ASSOCIATED PRESS

(Anvers) L’Américaine Simone Biles, de retour sur la scène mondiale après une pause de deux ans, a dominé les qualifications des Mondiaux de gymnastique d’Anvers, où son duel avec la Brésilienne Rebeca Andrade devrait rythmer le reste de la compétition.

Agence France-Presse

Lundi, personne n’a réussi à détrôner la superstar de la gym qui avait cumulé 58,865 points lors de son passage dimanche. Elle a notamment marqué les esprits au concours du saut en réussissant un envol d’une extrême difficulté, un Yurchenko double carpé qui porte désormais son nom.

Biles a dominé les qualifications de tous les agrès à l’exception des barres asymétriques, où culmine la Chinoise Qiu Qiyuan, 16 ans.

Au total, elle devance de près de deux points sa compatriote Shilese Jones (56,932 points) et la Britannique Jessica Gadirova (56,766).

La Brésilienne Rebeca Andrade, révélation des JO de Tokyo il y a deux ans, a pris la quatrième place avec 56,599 points. Sa seule déception est venue des barres asymétriques où elle a été pénalisée par une chute. « Je ne sais pas, ça arrive en gymnastique ! », a-t-elle simplement déclaré pour expliquer sa déconvenue. « Il faut réfléchir vite pour ne pas oublier les enchaînements. Je me suis bien reprise et c’est le plus important. »

Son duel avec Simone Biles fait partie des enjeux les plus attendus de la semaine, la Brésilienne s’étant imposée comme l’un des nouveaux visages de la gym mondiale pendant les deux ans d’absence de l’Américaine.

Au classement par équipes, les Américaines sont en tête devant la Grande-Bretagne et le Brésil.

Les qualifications servaient également à attribuer les derniers billets par équipes pour les Jeux olympiques de Paris l’été prochain. La Chine, le Brésil, l’Italie, les Pays-Bas, la France, le Japon, l’Australie, la Roumanie et la Corée du Sud rejoignant les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada qui étaient déjà qualifiés.