(Londres) Le Britannique Mo Farah a mis un point final à son « incroyable carrière » dimanche lors du demi-marathon de Newcastle, dans le nord de l’Angleterre, avec une quatrième place anecdotique dans la ville où il avait choisi de tirer sa révérence.

Agence France-Presse

À 40 ans, le quadruple champion olympique sur 5000 et 10 000 mètres avait décidé de faire du « Great North Run » l’épilogue de sa longue et riche carrière, cinq mois après une ultime apparition au marathon de Londres.

Farah a parcouru la distance en une heure, trois minutes et vingt-huit secondes, acclamé par ses supporters massés le long d’une course qu’il a remportée à six reprises.

« C’est la fin de ma carrière. Je voulais venir ici et fêter cela », a commenté le coureur à la BBC. « Ça a été une carrière incroyable ».

L’athlète britannique d’origine somalienne a réussi deux fois le doublé 5000 et 10 000 mètres aux Jeux de Londres, à domicile en 2012, puis de Rio de Janeiro en 2016. Il a aussi été six fois champion du monde sur ces distances.

Le roi des pistes d’athlétisme, anobli par la reine d’Angleterre pour ses exploits olympiques, a révélé en juillet 2022 dans un documentaire être arrivé illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité avant d’être forcé de travailler comme domestique dans une famille.