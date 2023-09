« C’est juste incroyable »

(Québec) « Tabernacle ! » s’est épanché Maxim Van Gils après avoir embrassé son coéquipier Arnaud De Lie, étendue en plein milieu de la Grande Allée, encore sous le choc d’avoir remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi après-midi.

Le Belge de Lotto Dstny a fait parler sa puissance exceptionnelle pour reprendre in extremis le Néo-Zélandais Corbin Strong, coéquipier des Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin chez Israel-Premier Tech, au sprint final.

Les deux jeunes vingtenaires ont réussi à mater l’Australien, double lauréat à Québec, qui a cette fois dû se contenter de la troisième place, son sixième podium à ses sept derniers départs ici.

À 21 ans et seulement sa deuxième saison professionnelle, De Lie est déjà une machine à gagner.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Arnaud De Lie célèbre sa victoire aux côtés de Corbin Strong et Michael Matthews.

Avant de débarquer dans la capitale nationale, où il a commencé à se familiariser avec le vernaculaire, il avait inscrit 16 victoires à son palmarès. Mais il n’avait jamais levé les bras dans une course de l’envergure du GP de Québec, labélisé WorldTour.

« Ouais, c’est juste incroyable, a commenté De Lie en conférence de presse. N’avoir que 21 ans et de gagner ici au Québec… On sait que c’est une classique phare du calendrier WorldTour. Il y a un niveau de fou. C’est juste incroyable. »

Inspiré par Philippe Gilbert

Élevé sur une ferme bovine, ce qui lui a valu le surnom de Taureau de Lescheret, son village d’origine, De Lie est un ancien vététiste qui s’est mis à la route quand il a commencé à prendre de la masse à l’adolescence. L’une de ses inspirations est son compatriote wallon Philippe Gilbert, gagnant du deuxième GP de Québec en 2011.

De Lie se souvient même d’avoir suivi à la télévision la victoire inaugurale de Thomas Voeckler l’année précédente. Il avait alors huit ans…

En début de saison, le sprinteur belge a donc manifesté son intérêt de participer aux classiques canadiennes. Reléguée en deuxième division comme Israel-Premier Tech, Lotto Dstny devait défrayer les coûts du voyage à titre de formation invitée.

« L’équipe a dû investir pour venir ici, a-t-il souligné. C’est moi qui ai dit au début d’année que j’avais envie de venir. Pouvoir lever les bras ici, c’est dire merci aussi à la direction qui m’a fait confiance, parce que c’est un voyage qui coûte quand même cher. »

Un classique

Disputée dans la touffeur de cette fin d’été, l’épreuve de 201,6 km s’est déroulée presque entièrement au sec, un « scénario de rêve » pour De Lie, qui craignait que l’accélération du peloton survienne plus tôt en cas d’averse.

PHOTO JAMES STARTT, FOURNIE PAR LE GRAND PRIX CYCLISTE DE QUÉBEC

La trame de ce 12e GP de Québec a été classique, avec une échappée au long cours à quatre coureurs, maintenue à distance raisonnable par des formations intéressées par un sprint, en particulier les Jayco AlUla de Matthews.

Le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step), l’Italien Gianmarco Garofoli (Astana), l’Espagnol David Lozano Riba (Novo Nordisk) et le champion tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek) n’ont jamais été en mesure de faire monter l’écart jusqu’à quatre minutes. Le quatuor de tête, auquel le jeune Québécois Félix Hamel (équipe nationale) a tenté de se joindre en vain, a été repris avec 43 kilomètres à faire.

À part Ben Healy, le champion irlandais d’EF, peu d’attaques ont été tentées jusqu’au dernier tour. Le vent de face qui soufflait sur le boulevard Champlain, en bordure du fleuve, en a découragé plusieurs, a souligné Matthews.

Sacré l’an dernier après un démarrage surprise dans la côte des Glacis, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) a refait le coup, mais un peu plus tôt cette fois, dans la côte de la Montagne.

Le Français a creusé un beau trou, avant d’être repris deux kilomètres plus loin, juste après être passé devant Le Diamant de Robert Lepage.

« J’ai su prendre beaucoup de vitesse »

À partir de là, le Canadien Michael Woods, très en jambes, a abattu un travail colossal pour positionner son coéquipier Strong à l’avant du peloton en vue du sprint alors prévisible. Le Néo-Zélandais semblait en mesure de cueillir la victoire, mais il s’est fait avaler par De Lie dans les derniers mètres.

« À plus ou moins 500-600 mètres, ça devient un plus plat et j’avais encore Florian Vermeesch et Maxim Van Gils avec moi, a relaté De Lie. On a su prendre de la vitesse. J’étais un peu loin, mais c’était aussi bien : j’étais dans la boule et j’ai su garder de la force pour le vrai final. Je lance d’assez loin, mais avec l’aspiration des autres, j’ai su prendre beaucoup de vitesse. »

« Ce sont des arrivées qui ne mentent pas. C’est souvent le plus fort qui gagne. Aujourd’hui, c’était moi. »

À son premier séjour à l’extérieur de l’Europe, Arnaud De Lie a promis de revenir dans « ce beau pays » avec le souhait de parfaire son accent québécois. Assis à ses côtés à titre de meilleur Canadien (41e), Guillaume Boivin lui a cependant déconseillé de réutiliser le mot en « tab… »