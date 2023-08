(Budapest) Le Canadien Andre De Grasse a terminé en sixième position au 200 mètres aux Championnats mondiaux d’athlétisme.

La Presse Canadienne

De Grasse, champion olympique en titre, a franchi la distance en 20,14 secondes en finale, vendredi. Il a terminé loin du vainqueur, l’Américain Noah Lyles, qui a stoppé le chrono à 19,52.

« J’ai fait la finale malgré cette saison difficile, a dit De Grasse. Pour être honnête, je n’aurais pas dû être là. Je n’aurais pas dû participer à cette finale, juste par comment que ma saison se déroulait. »

Lyles avait aussi remporté l’or au 100 mètres, plus tôt aux Mondiaux. Il a été accompagné sur le podium par son compatriote Erriyon Knighton (19,75) et le Botswanais Letslie Tebogo (19,81).

C’est la première fois dans sa carrière que De Grasse ne monte pas sur le podium lors d’une compétition internationale majeure — les Olympiques et les Mondiaux. Il ne s’était pas qualifié pour le 100 mètres cette saison.

« Mentalement, je sais que je suis à 100 %, donc je dois continuer à travailler physiquement, a ajouté le Canadien. Je dois continuer à m’entraîner, être constant et en santé lorsque ça compte vraiment. Ce sont les choses que je dois travailler pour la prochaine année. »

Plus tôt dans la journée, l’équipe canadienne au relais 4x100 mètres, sans De Grasse, ne s’est pas qualifiée pour la finale. Elle ne sera donc pas en mesure de défendre son titre acquis en 2022 en Oregon.

La situation est plus encourageante du côté du décathlon. Pierce LePage et Damian Warner sont au plus fort de la lutte alors qu’ils occupent respectivement le deuxième et le troisième rang après cinq des 10 épreuves.

L’Allemand Leo Neugebauer trône au sommet du classement.

Les cinq dernières épreuves du décathlon auront lieu samedi.