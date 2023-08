(Budapest) Trois Canadiens ont obtenu leur billet pour les demi-finales du 200 mètres aux Championnats mondiaux d’athlétisme.

La Presse Canadienne

Andre De Grasse, Aaron Brown et Brendon Rodney ont tous terminé parmi les deux premiers de leur vague durant les préliminaires.

De Grasse, champion olympique en titre, a franchi la distance en 20,28 secondes, terminant deuxième de sa vague derrière l’Américain Erriyon Knighton. Ce dernier a gagné le bronze aux Mondiaux l’an dernier.

« J’ai connu plus d’ennuis cette saison que par le passé et je sais habituellement à quoi m’attendre aux Mondiaux, a raconté De Grasse. C’est la première fois que je suis un peu plus incertain en arrivant ici. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je ne voulais donc pas pousser trop fort, mais je voulais aussi une bonne performance pour me qualifier.

« Le résultat a été assez bon, a ajouté l’Ontarien âgé de 28 ans. Je pense qu’en peaufinant quelques petites choses, je peux viser un chrono sous les 20 secondes. »

De Grasse s’est qualifié pour les Mondiaux à sa dernière tentative, quand il a gagné le titre canadien le 30 juillet avec un temps de 20,01 secondes. Il n’a pas été en mesure de se qualifier pour le 100 mètres.

« Ce sera probablement un peu plus difficile lors des demi-finales parce que tout le monde a bien couru, a noté De Grasse, de Markham. Tout le monde va probablement pousser un peu plus. C’est possible que ça prenne un temps sous les 20 secondes pour passer en finale. »

Brown, de Toronto, s’est classé deuxième (20,08) derrière le Britannique Zharnel Hughes (19,99) dans une vague particulièrement relevée.

Le temps de Brown a été le quatrième plus rapide de la journée derrière aussi le médaillé d’argent olympique Kenneth Bednarek (20,01) et le double champion du monde en titre et champion du monde sur 100 mètres plus tôt cette semaine Noah Lyles (20,05).

« J’ai préféré me concentrer sur le 200 mètres parce que je savais que la compétition serait féroce cette année, a raconté Brown. À date, c’est payant. Je suis content de ma course. »

Rodney, aussi de Toronto, a gagné sa vague avec un temps de 20,14, son meilleur cette saison.

Les demi-finales auront lieu jeudi, puis la finale, vendredi.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Jazz Shukla

Dans les autres compétitions à l’horaire mercredi, la Torontoise Jazz Shukla s’est qualifiée pour les demi-finales du 800 mètres dames grâce à un chrono de deux minutes 00,30 secondes, son meilleur à vie.

La Britanno-Colombienne Camryn Rogers doit amorcer sa quête vers l’or au lancer du marteau chez les dames durant la séance de soirée.

Rogers, qui est âgée de 24 ans, a remporté l’argent l’an dernier à sa première participation aux Mondiaux.