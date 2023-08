Recrutement

Les Knicks accusent les Raptors d’avoir volé des informations

(New York) Les Knicks de New York ont intenté une poursuite contre les Raptors de Toronto, leur nouvel entraîneur-chef et un ancien membre du département de recrutement des Knicks, lundi, affirmant qu’ils ont comploté pour voler des milliers de séquences vidéo et d’autres secrets de recrutement au cours des dernières semaines.