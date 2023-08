Charles Philibert-Thiboutot a vu sa présence aux Championnats du monde d’athlétisme de Budapest prendre fin en demi-finale du 1500 m, dimanche, lorsqu’il s’est classé dixième de sa vague. Auteur d’un temps de 3 min 37,41 s, l’athlète de Québec devait finir dans les six premiers pour accéder à la finale.

mathieu laberge Sportcom

Le coureur a raté le couperet par 1,88 seconde à cette deuxième demi-finale au rythme plutôt lent et où le Norvégien et champion olympique de la spécialité, Jakob Ingebrigsten, s’est imposé en 3 min 34,98 s.

La course s’est mal amorcée pour le Québécois, qui a joué du coude avec un Kényan, ce qui l’a placé en queue de peloton. L’athlète de 32 ans a tenté de remonter au début de l’avant-dernier tour, mais sans succès. Il est revenu à la charge au son de la cloche annonçant le dernier tour en tentant de dépasser par l’extérieur jusque dans la dernière ligne droite, sauf que son réservoir d’énergie s’est retrouvé à sec trop rapidement.

« C’était une course assez tactique et il y avait beaucoup de bousculade. Le peloton était vraiment large et condensé. Je me suis retrouvé à l’arrière du peloton, mais pas si loin du devant », a expliqué Philibert-Thiboutot à Athlétisme Canada, ajoutant qu’il devait rester détendu malgré les accrochages.

J’ai attendu à la fin de la course pour faire une grosse attaque. J’ai été en mesure de rejoindre le peloton en avant, mais avec environ 150 m à faire, je n’ai pas pu accrocher. J’ai tout donné, et c’est tout ce que j’avais aujourd’hui [dimanche]. Charles Philibert-Thiboutot

Des 12 autres participants à cette demi-finale, 10 avaient enregistré un temps plus rapide que le meilleur chrono et record personnel du Québécois cette saison, 3 min 32,94 s.

En entrevue avec Sportcom, son entraîneur Félix-Antoine Lapointe confirme que la stratégie d’un seul dépassement aurait été la bonne, sauf qu’il ajoute que son athlète a brûlé trop de cartouches en amont.

« C’est facile à dire après coup, mais tant qu’à être dans cette position-là, il aurait dû rester dans le couloir intérieur pour faire le moins de distance possible et quand il avait l’énergie pour faire un changement de rythme, en faire un drastique. Mais là, il a toujours été un peu entre deux idées : ne pas aimer la place où il était, donc essayer d’accélérer en se plaçant dans le couloir 2, mais le rythme n’était pas si vite que ça. Les adversaires étant tous d’un bon niveau, ils ne le laissaient pas passer ou accéléraient eux aussi. »

En demeurant plus longtemps dans le deuxième couloir, Lapointe croit que Philibert-Thiboutot a allongé la course d’une vingtaine de mètres au final.

Celui pour qui ça n’a pas été un problème de revenir tardivement de l’arrière, c’est le vainqueur Ingebrigsten. Le Norvégien s’est même permis de même de faire signe à la foule d’encourager davantage les coureurs avant de prendre les commandes de l’épreuve dans les 100 derniers mètres.

« Lui, il est vraiment dans une classe à part. Ceux qui peuvent faire ça, on les compte sur les doigts d’une main », a souligné l’entraîneur qui, comme son athlète, était déçu de voir l’objectif d’une place en finale s’envoler.

« Charles était en forme. Il y a tellement de densité au 1500 m depuis quelques années qu’il n’y a pas de place à l’erreur. […] Ces quelques petites erreurs de positionnement, ça ne pardonne pas. Il a quand même fait quelque chose de bien avec 300 m à faire en remontant un peu, mais ça lui a coûté trop cher en énergie dans le dernier 150 m et il n’a pas été capable d’être compétitif avec les meilleurs au monde », a reconnu celui qui fait partie du groupe d’entraîneurs de l’équipe canadienne en Hongrie.

Lapointe ne voit pas cette demi-finale comme une occasion ratée pour celui qui visait la première finale de sa carrière aux Championnats du monde et qui était 32e au classement mondial avant la course.

« Ç’aurait probablement été plus à son avantage d’être dans une course un peu plus rapide. On savait que ça lui prendrait une course parfaite, ou presque, peu importe le scénario, pour qu’il se rende en finale. »

Jean-Simon Desgagnés sera le prochain Québécois en piste aux Mondiaux. Il sera au départ de la finale du 3000 mètres steeple, mardi.