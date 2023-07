Est-il juste plus talentueux que nous, et c’est comme ça ? Je suis sûr qu’il y en a qui ont déjà eu des soupçons sur ma personne parce qu’ils disent que j’étais trop performant quand je courais au Canada. Mais quand je vais au Tour de France, je ne suis pas quelqu’un d’impressionnant. Il faut toujours relativiser. À quoi te compares-tu ? Qu’est-ce qui est possible, pas possible ?