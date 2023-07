Hugo Houle a joué de prudence sur la 17e étape du Tour de France, mercredi.

En échappée pour la quatrième étape sur route consécutive, le cycliste d’Israel-Premier Tech (IPT) n’a pas insisté au sein d’un groupe d’une quarantaine de coureurs qui incluaient plusieurs grimpeurs bien placés au général, comme Simon Yates (Jayco, 2e de l’étape), Pello Bilbao (Bahrain, 3e) ou Jai Hindley (Bora, 12e).

De toute façon, le forcing opéré par les Jumbo de Jonas Vingegaard, qui n’ont jamais laissé plus de trois minutes aux fuyards, a étouffé toute velléité offensive dans cette étape avec 5145 m de dénivelé positif.

« En plus, avec le départ costaud, c’est le nouveau classique de Jumbo-Visma, a noté Houle. Ils veulent rouler tous les cols le plus vite possible pour affaiblir [Tadej] Pogačar. Le merveilleux problème pour nous, c’est qu’il faut les suivre… Et comme ça fait deux années de suite que ça fonctionne bien, à mon avis, ils feront pareil l’année prochaine… »

« Sans visées » pour l’étape du jour, Houle a intégré l’échappée pour se donner un peu d’avance dans le col de la Loze, qu’il avait découvert avec le reste du peloton en 2020 (victoire de son coéquipier Miguel Angel Lopez). Deux IPT l’accompagnaient mercredi : le Letton Krists Neilands, décroché un peu avant lui, et l’Australien Nick Schultz, 23e à l’arrivée après un Tour plutôt discret.

Lâché vers la fin de la montée précédente, Houle est revenu sur la tête de course après une descente à toute allure. « Je suis parfois un peu fainéant : j’aime mieux me faire décrocher un peu et les rattraper dans la descente, que de me battre un peu plus [pour basculer avec le groupe] ! Mon plan a fonctionné. »

Le Québécois de 32 ans a adopté son propre rythme dès le pied de la Loze, dans lequel il avait « du jus en masse ». Quarante-troisième au sommet, à 25 min 16 s du gagnant Felix Gall (AG2R), il pointe maintenant au 48e rang du général (+2 h 41 min 34 s).

« Un peu moins en jambes que l’an passé », en raison de son rhume de la semaine dernière, Houle se sent encore dans le coup. Les étapes 19 et 20, vendredi et samedi, pourraient représenter des occasions.