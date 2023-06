(Montréal) Les équipes canadiennes masculine et féminine de basketball en fauteuil roulant ont connu des sorts bien différents, mercredi, au Championnat du monde qui a lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

Les Canadiens ont eu raison des Égyptiens 87-41 pour terminer au deuxième rang du groupe B avec une fiche de 2-1. Quant aux Canadiennes, elles ont été défaites par les Australiennes 68-64.

Colin Higgins a mené ce festival offensif pour la troupe de l’entraîneur canadien Matteo Feriani avec ses 21 points, suivi de près par Nikola Goncin, qui en a marqué 17. En avance de 21-9 après le premier quart, le ton était donné pour les Canadiens qui sont demeurés bien en selle.

Les Québécois Jonathan Vermette et Vincent Dallaire ont respectivement joué 13 min 40 s et 12 min 45 s dans la rencontre, mais ils n’ont pas inscrit de points.

« C’était une belle victoire aujourd’hui contre l’Égypte. C’est une équipe qui est un peu plus faible, alors c’est toujours un piège, a reconnu Vermette. Nous voulions bien nous préparer pour les prochaines parties et nous sommes fiers de la façon dont nous avons répondu. Nous avons fait quelques ajustements et à partir de maintenant, la compétition sera de plus en plus dure. »

Le prochain match des Canadiens aura lieu jeudi contre le Brésil.

« Ce sera pas mal plus difficile, mais on continue à s’améliorer et on espère bien faire pour le prochain match », a précisé Vermette, originaire de Sherbrooke.

Amber Merritt fait sa loi

Le résultat du match opposant les Canadiennes aux Australiennes a été à l’image de la rencontre : un pointage serré à l’avantage des Australiennes. Le Canada tirait de l’arrière 20-17 après le premier quart et a rétréci l’écart à un point, 34-33, à la mi-rencontre.

Les Australiennes se sont donné une priorité de 12 points au troisième quart, sauf que les protégées de Marni Abbott-Peter n’ont pas baissé les bras et elles ont connu une belle poussée au quatrième quart, réduisant l’écart à 4 points (65-61) à la suite d’un panier de Cindy Ouellet, sur une passe d’Élodie Tessier.

C’était toutefois trop peu trop tard et les Australiennes ont profité de lancers francs pour concrétiser leur avance et signer leur deuxième gain du tournoi.

Ouellet (23 points) a été la deuxième meilleure marqueuse canadienne derrière Kady Dandeneau (24 points). Les Québécoises Sandrine Bérubé et Sofia Fassi-Fehri n’ont pas joué dans cette rencontre.

« Ce qui a fait la différence, nous avons moins bien contré leur première menace (Amber Merritt) qui a marqué 33 points. Elles ont eu beaucoup de petits lay-ups faciles, alors ç’a été un peu plus difficile pour nous de ce côté-là », a reconnu Élodie Tessier qui a été sur le parquet pendant 40 minutes.

« On s’attend à ce que toutes les équipes soient bonnes et il faut que nous nous présentions et que nous exécutions bien notre plan de match. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous avons un résultat comme aujourd’hui (mercredi). »

Vendredi, les Canadiennes se mesureront aux Chinoises qui sont toujours invaincues en quatre rencontres.

« On garde le moral et ce n’est pas la fin du monde […] Je suis confiante et nous allons nous préparer fort pour le match contre la Chine. Nous devrons bouger le ballon le plus rapidement possible, bien tirer et bien exécuter notre plan de match pour travailler en équipe. »