Incontestablement, le Palio de Sienne (Italie), sur la Piazza del Campo. Je n’ai jamais vu autant d’énergie humaine dans un seul endroit. Une foule à plein régime avant la course, les quartiers de la ville dans les gradins se relançant tour à tour à tue-tête de leurs chants colorés, qui dès que les chevaux font leur entrée, devient complètement silencieuse pour permettre aux cavaliers de contenir leurs montures afin qu’elles se placent en rang. Une manœuvre extrêmement difficile vu l’énergie qui se dégage de l’enceinte devenue muette et la course folle à venir. Il faut savoir qu’il y a souvent des chutes de cavaliers, et les chevaux poursuivent la course seuls et peuvent la gagner sans eux. Et il y a tout le décorum avant la course, les dignitaires à leur balcon, les processions religieuses qui durent toute la journée avant la course dans les rues de la ville, les 10 groupes de jeunes représentant leur quartier, tous vêtus de leurs habits traditionnels de couleurs différentes, qui viennent s’installer dans les gradins, les spectateurs qui entourent l’anneau, et ceux qui, comme ma fille et moi l’étions, sont à l’intérieur de l’anneau, et j’en passe. Une expérience ultime tant pour l’énergie et la magie de ces rivalités communautaires, pour la célébration de la victoire – le cavalier victorieux se faisant porter par la foule à bout de bras – que pour la beauté des lieux. Bref, l’expérience d’une vie. Et j’ai assisté au Forum à des matchs éliminatoires contre Boston…