Sept étudiants-athlètes de la relève ont été récompensés pour leurs efforts par les fondations Aléo et Georges St-Pierre, cette semaine. Ils ont chacun reçu une bourse de 2000 $.

La boxeuse Marie-Bathoul Al-Ahmadieh, le taekwondoïste Ayoub Bouriel, le gymnaste artistique Victor Canuel, l’escrimeuse Marie Dumas, la judoka Mélody Grenier, la lutteuse olympique Rose Lacoste et le karatéka Nathan Laflamme sont les récipiendaires de la 10e édition du Programme de bourses de la Fondation Georges St-Pierre.

Ledit programme vise à soutenir des étudiants-athlètes pratiquant un sport que l’ancien champion du monde d’arts martiaux mixtes intégrait dans sa préparation. Les jeunes ont par ailleurs pu rencontrer St-Pierre à la nouvelle Maison du Loisir et des Sports. La finissante au baccalauréat en marketing à HEC Montréal et taekwondoïste Amélie Henry était également présente pour partager ses expériences.

« La conciliation de leurs études et de leur passion sportive est primordiale à mes yeux, dans le but d’atteindre le meilleur équilibre de vie possible, a soutenu Georges St-Pierre dans un communiqué. En plus, c’est chaque année toujours fascinant et inspirant pour moi de découvrir leurs parcours et d’avoir la chance de faire une petite différence dans celui-ci. »

Il s’agissait d’une première remise de bourses en personne pour la Fondation, après les activités virtuelles de 2021 et 2022.