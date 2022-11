Il y avait plus d’un an et demi qu’Arthur Margelidon n’était pas monté sur le podium d’un Grand Chelem de judo. Le Canadien a remédié à la situation de brillante manière, samedi, en étant décoré d’argent au terme d’un parcours quasi sans faute à Bakou, en Azerbaïdjan.

Sportcom

Margelidon s’est retrouvé en territoire hostile lors de la grande finale des moins de 73 kg, où il était confronté à l’Azéri Hidayat Heydarov, troisième au classement mondial de l’IJF. C’est toutefois le judoka du Canada qui a été le premier à se signaler dans cet affrontement, prenant rapidement le contrôle du tatami.

Il a lancé de nombreuses attaques dans les deux premières minutes du combat, ne laissant aucune marge de manœuvre à la deuxième tête de série du tournoi, sans réponse face à la tactique de son rival.

Le vent a cependant tourné pour le favori de la foule en un instant de seconde, quand il a profité d’une brèche dans la défensive de Margelidon pour le projeter au sol et l’emporter par ippon.

« Il m’a surpris sur une action et je me suis fait prendre. Je dominais le combat, je sentais que j’avais le dessus et que la médaille d’or était à ma portée. Malheureusement, j’ai fait une seule petite erreur et il n’a pas raté sa chance », a analysé le Québécois au terme de la finale.

Ce faux pas aura été le seul du jour pour Margelidon qui a fait face à son lot d’adversité dans ce tournoi. Après deux victoires acquises par ippon contre l’Espagnol Jose Antonio Aranda Olalla et l’Azéri Vusal Galandarzade, le Canadien avait rendez-vous avec le Géorgien Lasha Shavdatuashvili en quart de finale.

L’athlète de 29 ans s’est montré sans complexe face au numéro deux mondial et champion du monde 2021 qu’il a vaincu par waza-ari à l’issue des quatre minutes de temps réglementaire.

« Il m’avait déjà battu deux fois avant, dont aux Jeux de Tokyo, mais je savais qu’il était à ma portée, a commenté Margelidon. J’avais une bonne stratégie, j’ai réussi à marquer tôt dans le combat et à garder mon sang-froid jusqu’à la fin pour l’emporter. C’était une victoire très satisfaisante et c’est bon pour le moral ! »

La tâche n’a pas été plus simple au tour suivant, alors qu’il a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de l’Ouzbek Murodjon Yuldoshev, neuvième au monde. Un ippon exécuté dans la deuxième minute de la prolongation a procuré la victoire l’athlète de l’unifolié, qui a du même coup obtenu son billet pour le duel ultime.

« Rendu là, il n’y a rien de facile, a-t-il poursuivi. Je l’avais déjà battu dans le passé et j’ai utilisé le même plan de match pour le vaincre de nouveau. J’ai dominé sans me mettre en danger et j’ai passé une attaque au bon moment. C’était parfait d’un bout à l’autre. »

Malgré les nombreux bons coups, l’amertume du revers en finale se faisait toujours sentir dans la voix de Margelidon, qui ne visait rien d’autre que le titre à Bakou. Celui-ci avoue toutefois qu’il aura plusieurs points positifs sur lesquels bâtir pour accomplir son objectif lors de ses prochaines sorties.

« Ça fait du bien de retrouver mes repères et de faire plusieurs bons combats de suite. J’ai eu quelques blessures dans la dernière année, mais je sens que je suis de plus en plus capable d’imposer mon judo, ce qui prouve qu’on va dans la bonne direction. Par contre, les erreurs prouvent qu’il reste aussi des choses à travailler. Les médailles, c’est toujours plaisant, mais la prochaine fois, je veux finir avec l’or et je vais travailler pour ça », a-t-il conclu.

Un seul autre Canadien était en action samedi, soit l’Ontarien Mohab ElNahas. Celui-ci a connu une sortie rapide chez les moins de 81 kg en raison d’une défaite subie au premier tour contre le Tadjik Somon Makhmadbekov.

Les membres de la délégation canadienne présents dans la capitale de l’Azerbaïdjan rentreront au pays dans les prochains jours pour y amorcer leur préparation en vue du Grand Chelem de Tokyo, qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains, au Japon.