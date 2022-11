Grand prix de patinage artistique

L’or pour Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps en France

Ils avaient obtenu l’argent au Grand Prix Skate America il y a quelques semaines et cette fois, ils ont signé leur première victoire en Grand Prix. Samedi, Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek ont survolé la compétition en couple des Internationaux de France de patinage artistique avec 185,84 points pour finir loin devant les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev (179,85).