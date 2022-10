Le champagne a coulé après la rencontre et les joueuses du Rouge et Or en ont bu à même le trophée pour lequel elles avaient durement travaillé.

Le Rouge et Or toujours au sommet

(Québec) L’équipe féminine de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval a eu chaud, mais elle a conservé sa fiche parfaite en triomphant en finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), samedi, à la maison.

Nicholas Richard La Presse

Toute la saison, le Rouge et Or a dominé outrageusement ses adversaires. Avant la finale contre les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, la formation de François Vachon-Marceau avait eu le dessus 472 à 25 au pointage cumulatif.

Néanmoins, l’équipe ontarienne n’était pas débarquée dans la capitale pour jouer les figurantes.

Tout s’est joué dans les derniers instants du match. Situation complètement étrangère pour les athlètes-étudiantes du Rouge et Or.

Il restait un peu plus de deux minutes au match quand les favorites locales ont profité d’un placement. À ce moment, le Rouge et Or était menée 11 à 10. C’est la première fois de la saison qu’elle tirait de l’arrière dans un match.

Tous les espoirs de l’équipe reposaient sur le pied d’Alexina Tardif-Samson. À la droite des poteaux. Pour la victoire. Pour le titre provincial.

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL

« J’étais certaine qu’elle allait l’avoir », a expliqué la capitaine Laurence Chabot après la rencontre.

Pendant que Tardif-Samson se préparait, l’entraîneur-chef du Rouge et Or a demandé aux centaines de spectateurs de se taire, en faisant agiter ses bras et en plaçant son doigt devant sa bouche.

« J’étais vraiment dans ma bulle, j’étais très concentrée, je tremblais un peu, a raconté l’étudiante en intervention sportive. J’entends juste l’arbitre qui me dit qu’il reste 30 secondes pour botter et j’ai pris mes trois pas de recul… »

La foule s’est tue et la joueuse de centre s’est élancée. Le ballon a passé entre les poteaux et trois points se sont ajoutés au tableau. Trois points qui ont fait toute la différence et qui a permis à Laval de l’emporter 13 à 10.

Un match à l’arraché

Chacune des actions était fatale. Chaque passe, chaque plaqué devait être exécuté à la perfection, parce que les deux équipes jouaient pour gagner.

En première demie, Laval a passé la majorité du temps avec le ballon en sa possession. L’équipe locale avait le meilleur sur ses adversaires notamment dans la récupération et les blocs.

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL

Le vent a changé, toutefois, au cours de la deuxième demie. Ottawa est revenu plus fort et n’a rien laissé à celles qui les avaient battus sur le même terrain il y a deux semaines à peine.

Elles ont protégé efficacement leur avance et ont empêché brillamment les joueuses de l’université Laval de reprendre l’avance.

Notamment à deux moments clés du match, où la brigade défensive s’est imposée en défense, lorsque Laval était à la porte des buts. Elles n’ont rien donné. « On aurait peut-être dû plus se parler, mais surtout plus s’écouter à ce moment-là », a lancé Alice Théberge.

Les joueuses d’Ottawa sont un peu plus imposantes physiquement et Laval aurait pu se sentir écrasé, voyant que leurs efforts ne menaient à rien.

Cependant, ça aurait été mal connaître le Rouge et Or de croire qu’elles s’écraseraient à la maison.

Un match à l’image de l’équipe

Pendant les dernières minutes du match, les joueuses du Rouge et Or ont tout donné. Leurs coéquipières, sur le banc, se sont enchaînées bras dessus bras dessous.

Non pas parce qu’elles priaient pour espérer gagner, mais parce que c’est lorsqu’elles sont ensemble qu’elles sont à leur meilleur.

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL

Le vent a finalement tourné, et même si elles ont eu chaud, elles sont parvenues à conserver leur fiche parfaite et surtout devenir championnes provinciales, une fois de plus.

On a un groupe soudé. C’est une victoire non seulement pour notre équipe, mais pour tout le programme. François Vachon-Marceau, entraîneur-chef du Rouge et Or

Il a expliqué que malgré une petite baisse de régime, ses joueuses n’ont jamais perdu le cap et c’est cette détermination qui permit à son équipe de confirmer son statut de meilleure formation de la province.

La vétérane Marie-Pier Fauteux, qui a d’ailleurs été récompensée du titre d’athlète-étudiante de la saison, a été émue d’avoir pu remporter le titre, devant les siens.

« Il y a eu des hauts et des bas, mais on est restées ensemble et fortes mentalement. Ça a donné le résultat qu’on voulait. »

Le champagne a coulé après la rencontre et les joueuses en ont bu à même le trophée pour lequel elles avaient durement travaillé.

L’euphorie de la victoire ne devrait pas durer trop longtemps, en revanche, car certaines d’entre elles sont en pleine période d’examens. D’autant plus que dans quelques jours elles s’envoleront pour le championnat canadien qui se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le titre provincial est peut-être acquis, mais le travail ne fait que commencer.