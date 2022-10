Débat le fun. On ne peut pas avoir Roger Federer sur le mont Rushmore quand deux de ses contemporains ont remporté plus de tournois du Grand Chelem que lui. De même pour Tiger Woods, Jack Nicklaus a gagné plus de tournois majeurs. Et puis, si on n’arrive pas à départager Messi et Ronaldo, ou Kobe, James et Curry, c’est qu’il y a matière à débat. Les incontestables, chiffres à l’appui, sont Usain Bolt, Serena Williams, Michael Phelps et Tom Brady.