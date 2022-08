Browns de Cleveland

Deshaun Watson suspendu pour 11 matchs

(Berea, Ohio) Deshaun Watson a conclu une entente avec la NFL et sera suspendu pour les 11 premiers matchs de la saison, en plus de payer une amende de 5 millions US, plutôt que risquer de rater l’ensemble de sa première campagne comme quart des Browns de Cleveland en raison d’allégations d’inconduite sexuelle.